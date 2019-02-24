شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يقرر العفو عن عدد من المسجونين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وذكر بيان من الديوان الملكي، مساء السبت: «تقديرا من خادم الحرمين الشريفين للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة».

أضاف البيان: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثمن المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبا».