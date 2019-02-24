شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة مسار الخط الجديد لهيئة النقل العام من حلوان للتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” خريطة مسار خط أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، الجديد، الذى تم تشغيله للربط بين حى حلوان ومنطقة وسط البلد بالعاصمة، وذلك استجابة من محافظ القاهرة وهيئة النقل لمطالب أهالى حلوان .





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وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الخط الجديد يحمل رقم (١١٣٥) لربط مناطق حلوان والمعصرة وطرة والمعادى وربطها بمناطق وسط المدينة للتخفيف على المواطنين وبأقل تعريفة فى خطوط هيئة النقل العام.

ويبدأ مسار الخط من محطة حلوان بالقرب من مترو الأنفاق، وينتهى بميدان عبد المنعم رياض بالتحرير، مرورا بـ" شارع احمد انسى ، شارع عمر بن عبد العزيز ،شارع كورنيش النيل، المعصرة ،طرة، المعادى، فم الخليج ،شارع القصر العينى، ميدان التحرير ، شارع ماريت ميدان عبد المنعم رياض"

وسعر تذكرة الركوب 3 جنيهات وهى أقل تعريفة بهيئة النقل العام، وذلك تيسيرا عل المواطنين وقد بدأ التشغيل الفعلى أمس السبت، ومن المقرر أن يتم تشغيل 5 أتوبيسات على الخط طوال اليوم على أن يتم زيادتهم طبقا لزيادة الركاب.