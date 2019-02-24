وزير الأوقاف: انعقاد القمة العربية الأوروبية انعكاس لمكانة مصر الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يأتي تقديرًا لدور مصر على الساحة الدولية، لا سيما جهودها في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر قيم السلام العالمي والتعايش السلمي المشترك في شتى أرجاء المعمورة.

وأضاف وزير الأوقاف -في بيان مساء اليوم السبت- أن انعقاد القمة على أرض مصر يعكس ما تتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية ومؤشرات اقتصادية إيجابية تشهد بها سائر المؤسسات الدولية المتخصصة.

كما أشاد الوزير بالقيادة السياسية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة مصر وعلاقاتها الدولية وهو ما جعل مصر محور اهتمام العالم أجمع.