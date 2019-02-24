أخبار مصر | قلاش: برامج المرشحين بانتخابات 'الصحفيين' تتجاهل الحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلاش: برامج المرشحين بانتخابات 'الصحفيين' تتجاهل الحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إنه لاحظ في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن بعض البرامج والأفكار المطروحة، حتى الآن، تتجاهل كلمة الحرية أو تطرحها "خطف" وباستحياء، وعلى طريقة "ولكن"، كما أن البعض يُسرف في استخدام كلمة الهيبة والكرامة، لمجرد دغدغة المشاعر، وآخرون يرفعون شعار المهنية أولًا والخدمات أولًا، و كأنه ينظر خلفه حتى لا يضبطه أحد مُتلبسًا "إنه بتاع حاجة تانية".

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نقابة الرأي حَسمت منذ عقود طويلة ما يتردد فيه أو يخشاه المرشحون، وأكدت أنه لا مهنية بدون حرية، وأن الخدمات لا تأتي بالتسول ولا عبر مزادات الانتخابات، بل عبر مؤسسة النقابة التي تحفظ الهيبة والكرامة دون مّن على أعضائها.

وأكد "قلاش" أنه على مدى تاريخ النقابة، كل الخدمات التي بقيت واستمرت كانت نتاج عمل جماعي ومؤسسي، والمجالس التي استطاعت أن تدافع عن كرامة الكيان النقابي، هي التي قدمت أكبر الخدمات للأعضاء.

وتابع: "المهنة تتعرض لخطر حقيقي وأوضاع الصحفيين بلغت حد الخطر، والانتخابات الآن مناسبة لحوارات جادة تدخل في أصل الموضوع بلا مواربة أو مراوغة، و هذه فلسفة ومقصد قانون النقابة الذي اخترنا فيه لأنفسنا، دون غيرنا، أن تكون الانتخابات كل عامين".

ووجه "قلاش" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قائلًا: "راهنوا عل الحوار الحقيقي الذي ينطلق من القلب ليصل إلى العقل، ولا تأخذوا معكم إلى صناديق الانتخابات شعارات تستهدف سرقة أصواتكم".

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وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

