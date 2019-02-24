أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": القمة "العربية – الأوروبية" مناسبة جيدة لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": القمة "العربية – الأوروبية" مناسبة جيدة لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية والتي تنطلق فعالياتها غدًا الأحد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، يعد إنجازا كبيرًا للدبلوماسية المصرية ومن قبلها للرئيس السيسي عقب سلسلة الزيارات التي أجرها منذ تولية مقاليد الحكم وإعادة مصر لمكانتها الطبيعية علي الصعيد الدولي.

وأضاف الهمامي، أن المؤتمر العربي الأوروبي يعد فرصة لتحقيق للاستفادة المصرية في العديد من المجالات إضافة إلي الترويج للقطاع السياحي، والذي أحرزت به مصر تقدما ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بخطة الحكومة بإعداد برنامج شامل لزيارة ممثلي الدول لكل المقاصد السياحية المختلفة لتكوين انطباع جيد وشامل عن إمكانات مصر في هذا الشأن.

وأكد القيادي بـ"مستقبل وطن"، أنها مناسبة جيدة لإعادة تصحيح صورة المغلوطة عن مصر لدى دول أوروبا والتي تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية بسبب التحركات المستمرة للجماعات الإرهابية.

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ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد ١7 طلب مناقشة عامة بشأن الحكومة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة.

ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.