أخبار مصر | بيان عاجل موجه لوزيرة الصحة بسبب "مرضى القلب" بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل موجه لوزيرة الصحة بسبب "مرضى القلب" بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب سعيد طعيمة، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لسرعة النظر إلى قائمة انتظار مرضى القلب فى المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى الفرنساوي بطنطا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان السبت، مؤكدا أنه فى الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة، بتدشين عدة حملات من أجل صحة المواطن بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن وزارة الصحة، تناست العلاج على نفقة الدولة، وأصبحت قائمة الانتظار طويلة، خاصة عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات.

وأكد النائب البرلماني، أن مثل هذه عمليات لا ينفع فيها التأجيل لأنها تساوي الحياة، مطالبا بسرعة تدعيم المستشفيات التى تقوم بمثل هذه العمليات ومنها المستشفى الفرنساوي بطنطا؛ حيث لا يوجد بها حتى الدعامات.

وطالب بضرورة أيضًا أن تطمئن طلاب الصيادلة في دفعة 2017، بشأن التكليف الخاص بهم، مؤكدًا أن الطلاب في حاجة للاطمئنان، ليعقب رئيس المجلس بأن الرسالة وصلت للحكومة وعليها النظر لذلك.

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تشميع 3 صيدليات بالشرقية وضبط 500 عبوة دواء مخالفة

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود، عن تشميع ثلاث صيدليات بمركز أولاد صقر؛ على خلفية مخالفتها للقانون وإدارتها من قِبل دُخلاء على مهنة الصيدلة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، للتفتيش عدد من الصيدليات بمراكز ومدن أولاد صقر والإبراهيمية.

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم السبت، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز 565 عبوة دوائية لأدوية مخالفة، منها أدوية مُدرجة بالجدول الأول للمواد المُخدرة “مهربة”، وأدوية مُدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية يتم تداولها بأعلى من تسعيرة وزارة الصحة.

كما تم أدوية أخرى خاصة بالمستشفيات وقطاع التأمين الصحي، جميعها محظور تداولها بالصيدليات، ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مُسجلة بوزارة الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1239 جُنح الإبراهيمية لسنة 2019.