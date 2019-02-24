أخبار مصر | الصوفية تبدأ احتفالتها بمولد "زين العابدين" بحي السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصوفية تبدأ احتفالتها بمولد "زين العابدين" بحي السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي الأمين العام لإتحاد القوى الصوفية، إن الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، بدأو اليوم السبت، الاحتفال بمولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بـ«زين العابدين»، وذلك بحي السيدة زينب بحضور مشايخ الطرق الصوفية، حيث تستمر الفعاليات لمدة أسبوع.

وتشمل الاحتفالات حضور المريدين خلال أسبوع التحضير، حيث يجري إنشاء السرادقات وإعداد العدة للمحبين، فيما تشمل الفعاليات دروس دينية وأناشيد وذكر داخل الجامع.

ويعد «زين العابدين» هو النجل سيد الشهداء الوحيد الناجي من معركة كربلاء، وله العديد من الألقاب منها «السجاد- سيد الساجدين- زين العابدين- منارة القانتين- زين الصالحين».

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