أخبار مصر | الصوفية تبدأ احتفالتها بمولد "زين العابدين" بحي السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصوفية تبدأ احتفالتها بمولد "زين العابدين" بحي السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي الأمين العام لإتحاد القوى الصوفية، إن الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، بدأو اليوم السبت، الاحتفال بمولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بـ«زين العابدين»، وذلك بحي السيدة زينب بحضور مشايخ الطرق الصوفية، حيث تستمر الفعاليات لمدة أسبوع.
وتشمل الاحتفالات حضور المريدين خلال أسبوع التحضير، حيث يجري إنشاء السرادقات وإعداد العدة للمحبين، فيما تشمل الفعاليات دروس دينية وأناشيد وذكر داخل الجامع.
ويعد «زين العابدين» هو النجل سيد الشهداء الوحيد الناجي من معركة كربلاء، وله العديد من الألقاب منها «السجاد- سيد الساجدين- زين العابدين- منارة القانتين- زين الصالحين».
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور سيد فليفل أستاذ الدراسات الأفريقية وعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق.
وتبدأ اللجنة أعمالها بعمل موسوعة أعلام أفريقيا في مختلف المجالات، حيث شرع فريق من الباحثين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العمل بالفعل، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
من ناحية أخرى، يحاضر الداعية الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة.
ويضم جدول محاضرات أكاديمية الدعاة العالمية للغات، محاضرة للشيخ الحبيب على الجفرى، حول البناء الفكرى والروحى للأئمة والدعاة، ومحاضرة للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كتاب الكليات الست ، بداية من يوم الاثنين المقبل، وعلى مدار الأسبوع بمقرها الكائن بمدينة 6 أكتوبر.