أخبار مصر | الأوقاف تنشئ لجنة دائمة خاصة بإفريقيا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنشئ لجنة دائمة خاصة بإفريقيا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور سيد فليفل أستاذ الدراسات الأفريقية وعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق.

وتبدأ اللجنة أعمالها بعمل موسوعة أعلام أفريقيا في مختلف المجالات، حيث شرع فريق من الباحثين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العمل بالفعل، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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من ناحية أخرى، يحاضر الداعية الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة.

ويضم جدول محاضرات أكاديمية الدعاة العالمية للغات، محاضرة للشيخ الحبيب على الجفرى، حول البناء الفكرى والروحى للأئمة والدعاة، ومحاضرة للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كتاب الكليات الست ، بداية من يوم الاثنين المقبل، وعلى مدار الأسبوع بمقرها الكائن بمدينة 6 أكتوبر.

كما يحاضر الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق عن وسائل تطبيقية لعمل الداعية والإعلام، ومحاضرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن معركة البقاء وتحديات البناء.