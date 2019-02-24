مصر | "محاولة اغتصاب وسرقة وجثة بالشارع".. اعترافات المتهم بقتل طالبة كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محاولة اغتصاب وسرقة وجثة بالشارع".. اعترافات المتهم بقتل طالبة كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى حارس العقار المتهم بقتل طالبة وإلقاء جثتها بطريق منشأة البكاري، بعد فشله في اغتصابها، بتفاصيل الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت معه.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه استدرج الطالبة لغرفته بجراج العقار سكنها، حال ذهابها للمدرسة، بحجة مساعدته في حمل أشياء ثقيلة، وبعد دخولها الغرفة، دفعها وحاول التعدي عليها جنسيا، ولدي محاولتها الصراخ لاستغاثتها، كتم أنفاسها بيده والإيشارب الذي كانت ترتديه.

وأشار المتهم انه أثناء مقاومتها له، اصطدمت رأسها بالحائط حتي فارقت الحياة، وبعدها استولي على هاتفها المحمول، وحمل جثتها بالتوك توك ملكه، وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق، بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتبين أن حارس العقار سكنها وراء قتلها، بعد فشله في التعدي عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ونفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة، وأن المتهم بقتلها قام بتكسير عظامها، ولف جثتها داخل مشمع بلاستيك ووضعها داخل جوال، لتشبه الكره، وتبان أن جثتها غير آدمية.

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وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن الطالبة المعثور على جثتها مصابة بكسر بالجمجمة إثر تعرضها للضرب بآلة حادة على رأسها، وكشفت المعاينة أنه لا يوجد أي إصابات ظاهرية بالجثة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر اي أخبار كاذبة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، غموض واقعة العثور عبر جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة، وتم التوصل لهويتها، وتبين أنها تدعي سيدة. م، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقيم بمنشاة البكاري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاة بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.