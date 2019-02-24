مصر | أشعل النيران بها.. القبض على عامل حاول سرقة كابلات كهربائية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشعل النيران بها.. القبض على عامل حاول سرقة كابلات كهربائية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بالأقصر وبمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة، محمد ا. ع، 25 سنة، عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بسكب كمية من البنزين على الكابلات للتخلص من الإطار الكاوتشوك المحيط بالأسلاك ليتمكن من سرقتها، وعندما ارتفعت ألسنة النيران فر هاربًا بالدراجة المضبوطة بحوزته خشية افتضاح أمره.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بـ"طعنتين في الصدر".. عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لقيامه بقتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر.
وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل من "ياسر. هـ. م"، سن 36، نجار، ومقيم بدائرة القسم مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه، توفى إثر إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، و"م" سن 34، عامل معادن، ومقيم بذات العنوان ( شقيق الأول )، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.