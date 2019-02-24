مصر | أشعل النيران بها.. القبض على عامل حاول سرقة كابلات كهربائية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشعل النيران بها.. القبض على عامل حاول سرقة كابلات كهربائية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسفرت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بالأقصر وبمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة، محمد ا. ع، 25 سنة، عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.

تبلغ لمركز شرطة أرمنت بالأقصر، بنشوب حريق بأحد بكرات الكابلات الكهربائية، جهد متوسط بطول 150 متر، التابعة لإحدى شركات الكهرباء كانت مشوَّنة بجانب شاطئ الترعة بالطريق الزراعى أرمنت - إسنا بناحية الرزيقات قبلى بدائرة المركز، وحدوث تلفيات بالغطاء الجلدى بالكابلات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بسكب كمية من البنزين على الكابلات للتخلص من الإطار الكاوتشوك المحيط بالأسلاك ليتمكن من سرقتها، وعندما ارتفعت ألسنة النيران فر هاربًا بالدراجة المضبوطة بحوزته خشية افتضاح أمره.