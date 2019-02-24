مصر | ضبط 10 قضايا مخدرات و5 قطع أسلحة نارية في مداهمات أمنية ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 10 قضايا مخدرات و5 قطع أسلحة نارية في مداهمات أمنية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع سلاح نارى عبارة عن 2 طبنجة، 3 فرد خرطوش و4 طلقات خرطوش من ذات العيار، كما تم ضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها 10 أشخاص بحوزتهم 50 جرام لمخدر الحشيش، 290 جرام لمخدر الإستروكس، 275 قرص مخدر، فصلا عن تنفيذ 270 حكم قضائى متنوع.

وضبط متهمان مطلوب ضبطهما وإحضارهما تنفيذًا لقرار النيابة، ضبط مراقب هارب، كما تم ضبط 6 مسجلين جنائيًا، ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى أدارا وكرا لتزوير المحررات الرسمية ممن لديهم موانع قانونية بالقليوبية، فى واحدة من الضربات القوية ضد عصابات التزوير المستندات المرور بنطاق المحافظة.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير المباحث بالإدارة، أكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عصابى تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المرور وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد التشكيل (محمد م ع حاصل على دبلوم ومحمود ع عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، ويقوم الأول باصطناع تلك المحررات والمستندات ويقتصر دور الثانى فى ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.