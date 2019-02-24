شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: مصر محور استقرار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن «القمة العربية الأوروبية يؤكد أن مصر محور استقرار أوروبا والشرق الأوسط بأكمله».

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وأضاف «سمير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن «مصر نموذج إيجابي في مكافحة الأزمات سواء إرهاب أو هجرة غير شرعية».

وأشار إلى أن «دول الاتحاد الأوروبي تنظر لمصر باعتبارها دولة تنفذ ما تفعله بخلاف تركيا التي تبتز أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين، فنحن دولة تحترم اتفاقياتها».

وتابع: «هناك آمال كبيرة جدا للشعوب العربية في بلورة رؤية مشتركة بين مصر وأوروبا خاصة وأن القمة المنعقدة حالياً هي الأولى من نوعها في التاريخ».