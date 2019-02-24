شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني لوزير التموين: «ادي الست الغلبانة الدعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البرلماني سعيد حساسين، موافقته على الإجراءات التي أعلنها الدكتور على المصيلحي وزير التموين، لحذف غير المستحقين للدعم، وقال: «موافق احذف هؤلاء فقط».

وأضاف «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»: «شيل كل هؤلاء، ولكن الغلابة اديهم بقى مينفعش تقطع عن ست تربي يتامى الدعم».

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وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري البدء في تطبيق المرحلة الثانية من حذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي مستحق دعم تمويني من أرباب المعاشات خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن بعض مؤشرات العمل بالوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لحذف القادرين من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبناء صاحب البطاقة ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العليا.

وتابع أن المرحلة الثانية، المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددًا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة خلال المراحل المقبلة.