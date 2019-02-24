شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء جزئي لمستشفى ببا ببني سويف.. و«الصحة»: الخدمة لن تتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، السبت، عن بدء إجراءات الإخلاء الجزئي لمستشفى ببا المركزي، بناءً على التقرير المبدئي للجنة المشكلة بمعرفة مديرية الإسكان بالمحافظة لفحص مبنى المستشفى، والذي أوصى بضرورة الإخلاء العاجل لبعض الأقسام لوجود شروخ وتصدعات في المبنى.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، مساء السبت، أن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، قاما بمعاينة المستشفى والأماكن البديلة لبدء تنفيذ توصيات تقرير مديرية الإسكان بإخلاء بعض الأقسام لحين الانتهاء من التقرير النهائي.

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وأشار البيان إلى أن وكيل الوزارة ومدير الطب العلاجي تفقدا بعض الأماكن المرشحة كبديل للأقسام التي سيتم إخلاؤها، منها «مبنى الغسيل الكلوي ومبنى العيادات الخارجية وكذلك مركز طبي ببا ووحدة صحة الأسرة بسدس».

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن لجنة مديرية الصحة تم تشكيلها بناءً على طلب مديرية الصحة، لفحص ومعاينة المبنى واستبيان مدى حاجته لأعمال صيانة وإحلال وتجديد، وأوصى التقرير المبدئي للجنة بإخلاء بعض الأقسام، منها غرفة عمليات وغرفتان للمرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن إخلاء تلك الأقسام لن يؤثر على تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، نظرًا لوجود أكثر من بديل يستوعب تلك الأقسام، خاصة أن نسبة الإشغال بالمستشفى لا تزيد على 50% من عدد الأسرّة المتوفرة، لافتًا إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، وكذلك باقي غرف العمليات والحضانات والاستقبال.