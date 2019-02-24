شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعاليات المؤتمر الدولى الأول بـ"طب أسنان" جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA مؤتمرها الدولى الأول لطب الأسنان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خيرى عبد الحميد، رئيس الجامعة.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان: "مواجهة التحديات المستقبلية"، بحضور نخبة علمية دولية على رأسها بروفسور وليم ساندرز رئيس الكلية الملكية البريطانية بإدنبرا، وبروفسور محمد عبد المقصود من جامعة هارفارد، والبروفسور أجور ميرك من جامعة إسطانبول، وبروفسور جابريال الحاج من الجامعة اللبنانية، والدكتور أشرف أيوب من جامعة جلاسكو.

كما شارك في المؤتمر نخبة متميزة من أساتذة طب الأسنان من كلية طب القصر العيني ومختلف الجامعات المصرية من جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، ومنهم الدكتورة عزة عز العرب، أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن من جامعة عين شمس. وعدد كبير من الأطباء وجراحي طب الأسنان من الجامعات المصرية. ​

وترأس المؤتمر الدكتور مجيد أمين أستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني، وسكرتير عام المؤتمر الدكتورة فاتن كامل عميد كلية طب الأسنان بجامعة MSA، والدكتور هشام الجابري أمين الصندوق. كما ضم المؤتمر 13 ورشة عمل في المجالات المختلفة لطب الأسنان، وكذلك 82 بحثاً، و15 ملصقاً، بالإضافة إلى 15 مشروع تخرج لطلبة الكلية، وبحضور 27 شركة لمستلزمات طب الأسنان.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة فى مجال طب الأسنان فى مصر والعالم، مما يحقق أعلى استفادة لأساتذة الكلية وطلابها، ويخدم العملية التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى الكلية. ومن الفعاليات المهمة التى يتضمنها المؤتمر تحكيم مشاريع التخرج لطلاب الكلية، وتكريم المشاريع الفائزة، كما قدمت جامعة جلاسكو عدداً من المنح لأصحاب المراكز الأولى فى المشاريع الفائزة.

من جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، إن المؤتمر كما يشير عنوانه يستهدف مد الجسور بين اللحظة الحاضرة التى تتطلب العمل الدائم لمواجهة قضايا التخصص والانطلاق إلى آفاق مستقبل جديد.

وأشار إلى دور الجامعة فى إعداد خريجها الذى يلتزم بشروط جودة التعليم حسب المعايير العالمية، موضحا أن المؤتمر يستهدف أيضا مناقشة عدد مهم من البحوث العلمية المشاركة.

وأكدت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن الجامعة تستهدف مواكبة الجديد فى كل مجالات الدراسة بها وكيفية الحصول على خصائص الخريجين القادرين على دخول المنافسة الكبرى فى ظل التطور العظيم فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما نتج عنه من تطورات فى المجالات كافة.

وأوضحت أنه تم عرض أحدث ما توصلت إليه مهنة طب الأسنان فى العالم خلال مناقشات المؤتمر، كما أنه استهدف خلق جسرا من التواصل بين الجامعة والشركاء الأجانب.

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