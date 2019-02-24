وزير التموين يكشف مصير إضافة المواليد الجدد على البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم إضافة أية مواليد جدد لمنظومة الدعم السلعي أو دعم الخبز قبل الانتهاء من حذف كافة غير المستحقين.

وأضاف وزير التموين، في مؤتمره صحفي ظهر السبت، أن تأجيل إضافة المواليد الجدد يأتي لعجز الموازنة العامة للدولة عن استيعاب أي ميزانية جديدة وبناء عليه "لا نستطيع زيادة الدعم قبل حذف غير المستحقين".

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقت طلبات إضافة المواليد الجدد خلال الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي.

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كان وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين إنه تم تحديد 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم، بعدما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم.

وشملت هذه المعايير:

1- فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر

2- فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة

4- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث

5- موظفو المناصب العليا