"ضاحي" يتفقد إنشاءات نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، اليوم السبت، نادي نقابة المهندسين بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث بجوار الجامعة الألمانية، يرافقه وفد من النقابة يضم أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وهيئة المكتب ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وقال اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن الزيارة تضمنت تفقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشاءات نادي نقابة المهندسين بمدينة القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن النادي يقام على مساحة 10 أفدنة ويتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى أعمال إنشاء البوابات والأسوار وأعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع.

وأضاف أبو سنة، في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى من نادي نقابة المهندسين بمدينة القاهرة الجديدة تتضمن أيضاً تنفيذ أعمال الممشى والزراعات ومنطقة العاب الأطفال وأعمال الإنارة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذها بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فور اعتماد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وتوفير الاعتماد المالي للمرحلة الثانية والتي تتضمن تنفيذ المبني الاجتماعي وحمام السباحة وقاعة الحفلات والملاعب ومبنى الاسكواش.

​