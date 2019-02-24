الملك سلمان: العلاقات بين مصر والسعودية تخدم مصالح البلدان العربية كلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة وقوية، وما بين مجلسي "النواب المصري" و"الشورى السعودي" والشعبين الشقيقين، وأثنى على العلاقات الطيبة التي تجمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الملك سلمان إن العلاقات بين مصر والسعودية تخدم مصالح البلدان العربية جميعاً، مشددا على دعم السعودية الكامل لمصر ولمسيرة التنمية بها، وأكد أن الشقيقة مصر ركن أساسي في الوطن العربي، مشيداً بدور مصر الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بمقر إقامته في مدينة شرم الشيخ مساء اليوم السبت رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ في إطار المشاركة في القمة العربية-الأوروبية التي تبدأ أعمالها، غدًا الأحد بمدينة شرم الشيخ.

ولفت العاهل السعودي إلى أن الاستقرار الأمني بات يمثل أولوية أساسية لكل الشعوب، وأنه لا قيمة لأي موارد مالية أو اقتصادية بدون أمن واستقرار.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته التامة في التنسيق الدائم بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي.

بدوره، رحب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بالملك سلمان في مصر وشرم الشيخ، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية في قلب كل مصري.

وقال إن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الأوروبية ستضيف الكثير للقمة، معربا عن خالص تمنياته بأن تحقق القمة الأهداف المرجوة منها، على نحو يخدم المصالح العربية الأوروبية المشتركة.