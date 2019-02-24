وزير الأوقاف: تشكيل لجنة دائمة لأفريقيا بـ"الأعلى للشئون الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الدكتور سيد فليفل أستاذ الدراسات الأفريقية، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم السبت، إن اللجنة تبدأ أعمالها بعمل موسوعة أعلام أفريقيا في مختلف المجالات، فيما شرع فريق من الباحثين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العمل بالفعل.
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