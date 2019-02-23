انت الان تتابع السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فور وصوله مطار شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية. ويفتتح الرئيس السيسى، غدا الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، التى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ. وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال القمة، إذ من المنتظر أن يصل الرؤساء والمسئولون اعتبارا من اليوم السبت. ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تُعد "تاريخية"، إذ إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسي.

كما أن انعقادها فى مصر يأتي لدورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها مكانتها الدولية. وتستمر القمة لمدة يومين، إذ تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية والتجارة