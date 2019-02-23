السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فور وصوله مطار شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية. ويفتتح الرئيس السيسى، غدا الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، التى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ. وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال القمة، إذ من المنتظر أن يصل الرؤساء والمسئولون اعتبارا من اليوم السبت. ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تُعد "تاريخية"، إذ إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسي.
كما أن انعقادها فى مصر يأتي لدورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها مكانتها الدولية. وتستمر القمة لمدة يومين، إذ تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية والتجارة
كما أن انعقادها فى مصر يأتي لدورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها مكانتها الدولية.
وتستمر القمة لمدة يومين، إذ تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية والتجارة والاستثمار، والهجرة، ومواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.
وكانت صحيفة "عكاظ" ذكرت، اليوم، أن الملك سيصل إلى منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق، غدا الأحد، وسيلتقي الملك، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الدولية.
وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ، عددا من القضايا، من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.
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