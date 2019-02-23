انت الان تتابع تبدأ غدا.. تفاصيل القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تجهيز سيارات إسعاف فائقة و6 سيارات تدخُّل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة.. وتستمر القمة ليومي الأحد والإثنين

يأتي انعقاد القمة "العربية - الأوروبية" التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، في مركز مؤتمرات مدينة شرم الشيخ، خير دليل على أن مصر حلقة وصل بين الحضارات والقارات والشعوب، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 49 من هذه الدول، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات. وشهد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادات مكثفة لاستقبال الوفود المشاركة في القمة، التي تستمر يومين.

كما انتشرت اللافتات المتعلقة بالقمة بشعاري الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما وضعت الحافلات التي تقل الركاب الشعار نفسه. ويفتتح القمة الرئيس السيسي، إلى جانب دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، ومن الجانب

كما انتشرت اللافتات المتعلقة بالقمة بشعاري الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما وضعت الحافلات التي تقل الركاب الشعار نفسه. ويفتتح القمة الرئيس السيسي، إلى جانب دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، ومن الجانب العربي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استقبله الرئيس السيسي بمطار شرم الشيخ، اليوم، كما يحضر كل من ملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. اقرأ أيضا: السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ ويحضر من رؤساء الدول الأوروبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلى جانب رؤساء دول ورؤساء حكومات عدد من الدول العربية والأوروبية. وعلى مستوى التأمينات الطبية، تم تجهيز سيارات إسعاف فائقة و6 سيارات تدخُّل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى، بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف على جميع المحاور والطرق الرئيسية، شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود، وتمركزت سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة. برنامج القمة برنامج القمة وبشأن جدول القمة المقرر على مدى يومين، فإن غدا الأحد (اليوم الأول بالقمة) يشمل الآتي: - وصول رؤوساء الوفود، واستقبالهم رسميا بحضور وسائل الإعلام. - الجلسة الافتتاحية (بصيغة رئيس الوفد + 4، بحضور وسائل الإعلام). - الجلسة العامة الأولى (بصيغة رئيس الوفد + 4، غير علنية دون حضور لوسائل الإعلام). - تعزيز الشراكة العربية الأوروبية. - سبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية. - الصور الجماعية. - عشاء لرؤساء الوفود (بصيغة رئيس الوفد + 4). Advertisements - مغادرة رؤساء الوفود إلى مقر الإقامة. فعاليات اليوم الثاني فعاليات اليوم الثاني - لقاءات ثنائية بين الوفود. - وصول رؤساء الوفود. - جلسة حوار تفاعلي (بصيغة رئيس الوفد + 2). - سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية. - الجلسة العامة الثانية (بصيغة رئيس الوفد + 4، غير علنية بدون حضور لوسائل الإعلام). - تعزيز الشراكة العربية الأوروبية. - سبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية. الجلسة الختامية (بصيغة رئيس الوفد + 4، بحضور وسائل الإعلام). مؤتمر صحفي. مغادرة رؤساء الوفود. أهداف القمة أهداف القمة وبشأن أهداف القمة العربية الأوروبية، أوضحت الخارجية المصرية أن من أهدافها، كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا. من جهته حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أهداف القمة في: "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة". اقرأ أيضا: متحدث البرلمان: 4 رسائل من القمة العربية الأوروبية وتعد الموضوعات الأمنية، والاقتصادية، الأبرز في أعمال القمة، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن إدراج موضوعات اجتماعية على جدول القمة، ورغم عدم إعلان تفاصيلها، فإنها أكدت أنها "لا تقل أهمية عن الجانب السياسي". وقبل انعقاد أعمال القمة، عُقد اجتماعان بين الجانبين العربي والأوروبي، الأول على مستوى الخبراء في مقر الجامعة العربية، نهاية الشهر الماضي وآخر وزاري في بروكسل مطلع شهر فبراير الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ غدا.. تفاصيل القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.