شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تكشف كيفية التظلم على الاستبعاد من منظومة الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن منظومة الدعم مستمرة ولن يُمس مواطن، باستثناء الفئات الخمس التي أعلن عنها الدكتور علي مصيلحي.

وأضاف «كمال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن الوزارة تدرس حذف البطاقات غير المستحقة منذ 6 أشهر، وقسمنا المجتمع لـ10 شرائح وتوصلنا لهذه النتيجة التي أعلنها الوزير، وجميعهم فئات قادرة ولا تستحق الدعم.

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وأشار «كمال» إلى أنه «سيتم التعرف على المواطنين الذين لا يستحقون الدعم عبر إسقاط الرقم القومي لكل المواطنين من خلال المشروع القومي لتكامل البيانات بالرقابة الإدارية، وسيتم تحديد غير المنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم».

ولفت «كمال» إلى أن «غير المنطبق عليهم شروط الدعم وسيتم إخراجهم لهم حق التقدم بتظلم وسيتم النظر في شكواهم بجدية».

وأوضح «كمال» أن الوزارة لم تتلق تظلمات خلال المرحلة الأولى من استبعاد غير المستحقين للدعم، بالنسبة للفئات التي استبعدت بسبب مصاريف المدارس وفواتير المحمول وامتلاك السيارات الفارهة، مشيرا إلى أن معظم التظلمات كانت للمستبعدين بناء على قيمة فواتير الكهرباء.