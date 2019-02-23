شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت فهمي: العلاقات بين مصر وأوروبا قوية اقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار في الاستقرار، والعالم أدرك أن نظرية «دمّر وبعدها ادخل عمّر ونكسب» فاشلة.
وأضافت «فهمي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن القمة العربية الأوروبية «رائعة» وتؤكد شيئًا مهمًا «المنطقة لازم تستقر»، ويؤكد نجاح مجهودات الرئيس الفترة الماضية.
وأكدت أن العلاقات بين مصر وأوروبا قوية اقتصاديًا، داعية مصر لتحسين منتجاتها ليكون التعاون متبادلًا تصديرًا واستيرادًا ولا يكون كله «استيرادًا».
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