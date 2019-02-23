شكرا لقرائتكم خبر عن «العرابي»: المنطقة العربية تُعاني من الأزمتين السورية والفلسطينية والهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حرص القادة العرب على التواجد في القمة العربية الأوروبية يؤكد أن النتائج ستكون على مستوى التحديات، وثبت بالدليل أن الأوضاع في المنطقة العربية تؤثر على أوروبا والعكس صحيح.

وقال «العرابي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن المنطقة العربية تُعاني من الأزمتين السورية والفلسطينية والهجرة غير الشرعية والتوتر والفوضى بالشرق الأوسط.

وأضاف أن العالم بأسره سيفكر الفترة المقبلة في إعادة بناء ما تم هدمه بالمنطقة العربية، وعلينا وضع خطط ملائمة تناسب ما يسعى إليه العالم لإعادة البناء.