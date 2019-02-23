شكرا لقرائتكم خبر عن من «مسدس الصوت» إلى «المؤبد».. كيف تحوّل طارق النهري من «فنان» إلى متهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي».. كلمات مُقتضبة كتبها الفنان طارق النهري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد الحكم عليه بـ«المؤبد» و9 آخرين، في إعادة المحاكمة بأحداث «مجلس الوزراء» وحرق المجمع العلمي.

طارق النهري، هو ممثل ومخرج مصري، عرفناه في دور «جلال» بفيلم «الطريق إلى إيلات» 1993، وأدوار أخرى عديدة، فهو وجه مألوف في الدراما المصرية، بدأ حياته كمخرج لأغنيات لم تنل حظا وفيرا من الشهرة، وكاتب سيناريو للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية، حسب «السينما. كوم»، بجانب كونه ممثلاً.

أحداث مجلس الوزراء

في إبريل 2012، ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري، بسبب «التورط في أحداث مجلس الوزراء عام 2011»، إذ أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وانتشرت حينها صورة لـ«النهري» حاملاً سلاحًا ناريًا ويطلق النار من وراء شجرة، الأمر الذي قال عنهُ: «كان مسدس صوت».

في يوليو 2012، أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 10 هاربين لمحاكمتهم بالقضية التي اتُهم فيها «النهري»، إذ أسندت النيابة للمتهمين تهما، مثل: «مقاومة السلطات، الحريق العمد لعدد من المباني، إتلاف وتخريب ممتلكات عامة، تعطيل مرافق عامة، حيازة أسلحة بيضاء، إحراق سيارات تابعة لوزارة الصحة».

Advertisements

في يونيو 2017، تم القبض على «النهري» وعرضه على نيابة وسط القاهرة، إذ تقرر حينها إعادة إجراء محاكمته بجلسة 7 أغسطس 2017، وحين جاء موعد الجلسة، أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار «النهري» بعد تغيبه عن حضور جلسات القضية.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، الفنان طارق النهري و9 آخرين، بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21، في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث مجلس الوزراء» وحرق المجمع العلمي.

وعاقبت المحكمة حضوريًا كلًا من ياسر سيد عطية، وعماد الدين أحمد، وجميل ناصف غبريال، وثروت غريب شديد، وعبدالناصر محمود، وطارق النهري، وسعيد محمد نجدي مرسي، ومحمد عيد الغريب، وحسين عبدالراضي، وأحمد محمد محمود، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم.

«كان مسدس صوت»

علَّق الفنان طارق النهري على الحكم عليه، اليوم السبت، قائلاً: «اللهم أجرني في مصيبتي».

وفي مداخلة سابقة على قناة «LTC»، قال: «أنا عمري ما دخلت أقسام، الاتهامات اللى متوجهالي (كلام فاضي)، وصورتي بالمسدس دي من أيام الإخوان لما ضربوا النار على الناس في الميدان، والمسدس كان مسدس صوت وجريت وراهم وقبضت على ناس منهم وسلمتهم للقوات المسلحة، الناس اللي بتقول قتلت ناس دول اتجننوا في عقلهم».