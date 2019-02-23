شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد للملك سلمان أهمية وتيرة التشاور والتنسيق الدوري حول القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائيًا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأضاف راضي أن الرئيس أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا لشخص جلالة الملك وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.