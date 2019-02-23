غادة والي: المرأة في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل جزءا مهما في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية. وأضافت والي، أن الحكومة المصرية حريصة دائما على إتاحة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات ودعم تمويلي وغير تمويلي من خلال البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق (تحيا مصر)، وكذلك الجمعيات الأهلية.
وأوضحت والي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمقر الجامعة العربية اليوم السبت، أن اهتمام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجلى في إصدار قانون التمويل متناهي الصغر وقانون التأجير
وأوضحت والي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمقر الجامعة العربية اليوم السبت، أن اهتمام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجلى في إصدار قانون التمويل متناهي الصغر وقانون التأجير التمويلي وقانون التخصيم، فضلا عن ما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد، منوهة بأن هناك عمل جاد لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية".
كما نوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة، حيث توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل، كما أنها تعد مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة، فهي عصب الاقتصاد.
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