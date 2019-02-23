انت الان تتابع غادة والي: المرأة في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل جزءا مهما في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية. وأضافت والي، أن الحكومة المصرية حريصة دائما على إتاحة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات ودعم تمويلي وغير تمويلي من خلال البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق (تحيا مصر)، وكذلك الجمعيات الأهلية.

وأوضحت والي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمقر الجامعة العربية اليوم السبت، أن اهتمام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجلى في إصدار قانون التمويل متناهي الصغر وقانون التأجير

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