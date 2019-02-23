انت الان تتابع مصر رئيسا للجنة الحكماء في الكوميسا «بالإجماع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاز السفير أشرف راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأوروبية وسفير مصر السابق في روما ودبلن، بإجماع الأصوات، برئاسة اللجنة المعنية بالمسائل السياسية بمنظمة الكوميسا، وذلك خلال اجتماع لجنة الحكماء بالمنظمة الذي عقد في كمبالا، وتضم اللجنة 9 شخصيات من الدول الأعضاء، وهم من أوغندا، بوروندي، كينيا، مالاوي، موريشيوس، سيشل، السودان، زيمبابوي، مصر، يذكر أن عدد الدول الأعضاء في الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) أصبح 21 بعد انضمام تونس في القمة الأخيرة للمنظمة في شهر يوليو الماضي.

وبدأت اتفاقية «الكوميسا» كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم، بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية، لتتطور