شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ دليل على مستوى الأمن في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، بالقمة العربية الأوروبية التي ستستضيفها مصر، غدًا الأحد، بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «فرج»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن القمة العربية الأوروبية تعد أهم حدث في تاريخ شرم الشيخ.

وأوضح «فرج» أن القمة العربية الأوروبية دليل على مستوى الأمن في مصر، قائلا: «لأول مرة مصر تأخذ وضعا متميزا على الخريطة العالمية، حيث إن هذا التجمع الضخم يحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر والقارة الأفريقية والوطن العربي بأكمله».