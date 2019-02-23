شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع يطالب الحكومة بتحديد مواعيد صرف «زيادات المعاشات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس النواب، الحكومة بمعرفة مواعيد صرف الزيادات المستحقة لأصحاب المعاشات بعد حصولهم على حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد حقهم فى صرف 80% من قيمة 5 علاوات امتنعت الحكومة عن ضمها للمعاش. وقال «عبدالعال»، فى بيان عاجل وجهه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وغادة والى، وزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ملف أصحاب المعاشات سيظل مفتوحا من خلال اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى وإن المقر المركزى لحزب التجمع سيظل بيتهم الأول دون تدخل من الحزب فى جدول أعمالهم ودون وصاية عليهم، ومن المتوقع أن يشهد البرلمان حوارا واسعاً حول قضية أصحاب المعاشات للضغط على الحكومة من أجل سرعة تنفيذ الحكم القضائى.

وأضاف أن الدولة وهى مقبلة على استحقاقات دستورية وتشريعية هامة تحتاج من الحكومة إلى إثبات احترامها للأحكام القضائية النهائية والوفاء بالتزامها تجاه أصحاب المعاشات وهو ما يحتاج إلى الالتزام بسرعة تنفيذ الحكم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند الإحالة للمعاش وبنسبة 80% من قيمتها وصرفها فورا مع معاش مارس المقبل.