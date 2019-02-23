شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: حملة مرورية مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء، السبت، فى ضبط وتحرير 110 مخالفات مرورية متنوعة، وذلك خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بمختلف مدن المحافظة، لضبط المخالفين لقواعد المرور، وأسفرت عن فحص 160 سيارة و10 دراجات نارية وضبط وتحرير 110 مخالفات مرورية متنوعة على خلفية انتظار خاطئ، وقيادة بدون رخصة قيادة وتسيير، والمخالفات المتنوعة.

من ناحية أخرى، وفى مجال فحص السيارات المتروكة تم تمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا يوجد أى سيارات متروكة.