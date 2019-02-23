شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: ما تحقق بمصر من تقدم في عهد السيسي محل فخر لنا جميعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيب مصر قيادة وشعباً بالعاهل السعودي، معرباً عن تقديره للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التي ربطت مصر والمملكة على مر العصور.

وأشار رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، منها إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع السعودية في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن سعادته بزيارة مصر التي تربطه بها ذكريات طيبة منذ زمن طويل، قائلاً: «مصر بلدى الثانى، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخى الرئيس عبدالفتاح السيسى هو محل فخر لنا جميعاً».

Advertisements

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الملك سلمان عبّر عن سروره بمسار العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، لا سيما أنها حققت طفرات كبرى في عهد أخيه الرئيس السيسي.

وأكد الملك رغبة المملكة في دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس على مصر والمملكة فحسب، وإنما على العالمين العربي والإسلامي.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومى العربى، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أن من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب.

وفى هذا السياق، أكد الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية تشجب وتدين بكل قوة العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخراً، وأنها تضع إمكانياتها في خدمة مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة بمجالات التنمية المختلفة في المملكة جنباً إلى جنب مع أشقائهم السعوديين، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

واختتم الملك سلمان حديثه بالتأكيد على مكانة مصر وأهمية دورها، مكررًا أهمية الحفاظ على التضامن بين مصر والمملكة، لأن فيه خير العرب والمسلمين جميعًا.