شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ «تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الأوروبية التي تقام، غدًا الأحد، بشرم الشيخ تاريخية، موضحًا أن نسبة كبيرة من الدول الأوروبية ممثلة على المستوى الرئاسي، علاوة على الدول العربية.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المنطقة العربية والأوروبية تجمعهم أمور عديدة؛ وأنه ستتم مناقشة كل القضايا بشفافية، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة؛ منوها بأن مصر لها تجربة ناجحة جدا في منع الهجرة غير الشرعية.

وأكد «راضي» أنه ستتم مناقشة قضية الإرهاب، خاصة عودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم، ومناقشة التطرف الذاتي الذي يتطور إلى الذئاب المنفردة التي تدمر المجتمعات.