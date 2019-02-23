شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: يجب الاستغناء عن «السلع الاستفزازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين، إنه لابد من تشجيع المنتج الوطني لكي يكون بديلًا عن الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا للحد منها، لأنها تسبب في زيادة عجز الموازنة طوال السنوات الماضية.

وأضاف «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، والإعلامية إيمان التلاوي، مقدمي برنامج «الناس والبيزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين بلس»، أنه يجب التعامل مع الموازنة العامة بنوع من أنواع الرشادة، موضحًا أنه يجب الاستغناء عن السلع غير الضرورية والسلع التي لها بديل وطني.

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وتابع: «كنا بنستورد أكل قطط وكلاب وأحمر شفاه وعجينة طعمية، لكن مبقاش المشهد ده موجود دلوقتي».

وواصل: «الاقتصاد قائم على التضحية، مثلما هو قائم على الفرصة والفرصة البديلة، ونحن في مجتمع يواجه مشكلات عديدة ويعمل على تشجيع المنتج المحلي، ويجب عدم استيراد السلع الاستفزازية، حتى يتعود المواطن على الجدية في استخدام السلع».

وشدد على أنه يجب ألا يتحمل المنتج والمصنع المصري الأعباء التي لا يتحملها المنافس الخارجي، مثل سعر الأراضي الزراعية وتكلفة توصيل المرافق وأسعار الخدمات المساعدة على إنتاج الغاز والكهرباء والمياه، والضريبة العقارية، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة التكاليف وسعر السلعة ويضعف من قدرتها على المنافسة.