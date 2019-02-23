شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد المستثمرين»: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للحد من الواردات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين، إن هناك 55 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية و40 ألف شركة ومصنع، مشيرًا إلى أن الاتحاد قدم «روشتة» مفادها أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية.

وأضاف «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حسن عثمان وإيمان التلاوي، مقدمي برنامج «الناس والبيزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين بلس»، أن الصادرات هي أمل الصناعة كما أنها تكملها، مشيرًا إلى أنه لكي يزيد التصدير في أي دولة يجب أن تحقق فائضًا كبيرًا عن حاجة السوق المحلية.

وأوضح أن هناك صراعا بين الصادرات والواردات، لافتًا إلى أن عجز الموازنة سببه زيادة الثانية على الأولى، وهو ما دفع الدولة إلى بذل جهد كبير للحد من الواردات.