وزير الأوقاف: انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تقدير لدور مصر دوليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يأتى تقديرًا لدور مصر على الساحة الدولية، لاسيما جهودها فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر قيم السلام العالمى، والتعايش السلمى المشترك فى شتى أرجاء المعمورة.
وأضاف الوزير، فى بيان له، أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية، وجغرافية، ومؤشرات اقتصادية إيجابية تشهد بها سائر المؤسسات الدولية المتخصصة، ناهيك عن القيادة السياسية الحكيمة التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قيادة مصر وعلاقاتها الدولية .
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