شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وفد طبى مصرى فى غزة لاجراء عمليات جراحية لاول مرة منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد طبي مصرى مختص، اليوم السبت، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لاول مرة منذ سنوات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الزيارة ستستمر لمدة أسبوع لمعاينة عدد من الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بدءا من يوم غد الاحد.

ويترأس الوفد المصرى، الدكتور محمود فتحى استشارى طب وجراحة عيون.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوفد التخصصي يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع مصر، واستمرار الجهود لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القطاع، مثمنةً الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر فى التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطينى جراء استمرار الحصار الإسرائيلى الظالم.

ويتكون الوفد من 6 أطباء متخصصين في العظام والعيون والتخدير والعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 ممرضات وإدارى.

وكان في استقبال الوفد المصرى فى غزة الدكتور اياد أبو زاهر، مدير عام ديوان الوزير والدكتور اشرف ابو مهادي مدير عام التعاون الدولي والدكتور أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام وعدنان البرش استشاري جراحة العظام.