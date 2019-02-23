شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل بناها.. رحلة القضاء على العوز من خلال "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "دوت مصر" لقرائه سلسلة حلقات جديدة بعنوان "هنكمل بناها" تبرز الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكيف ضرب المصريين مثالًا رائعًا فى التفانى والإخلاص من أجل التغلب على مشاكلهم وأزماتهم.

وتتناول حلقة اليوم من "هنكمل بناها" مشروع تكافل وكرامة، والذى بدأت من خلاله مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحلة القضاء على الحاجة والعوز، عن طريق الدعم النقدى للقئات الأكثر احتياجا.