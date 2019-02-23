شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، مطار شرم الشيخ الدولى، لترأس وفد بلاده فى القمة "العربية الأوروبية" غدا الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ. وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال القمة، حيث من المنتظر أن يصل جميع الرؤساء والمسئولين المشاركين بالقمة اليوم.

ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تعد "تاريخية"، حيث إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسي، كما أن انعقادها فى مصر يأتى لدورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.