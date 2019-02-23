الملك سلمان لـ"مدبولي": إنجازات السيسي مصدر فخر لنا جميعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب "مدبولي" عن ترحيب مصر قيادة وشعباً بالعاهل السعودي، معرباً عن تقديرنا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التى ربطت مصر والمملكة على مر العصور.

وأشار رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، ومنها إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء، مؤكداً تطلعنا لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الملك سلمان عن سعادته بزيارة مصر التي تربطه بها ذكريات طيبة منذ زمن طويل، قائلاً "مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعاً".

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الملك سلمان عبّر عن سروره بمسار العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، لا سيما وأنها حققت طفرات كبرى في عهد أخيه الرئيس السيسي.

وأكد الملك رغبة المملكة فى دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس على مصر والمملكة فحسب، وإنما على العالمين العربى والإسلامي.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومى العربى، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أن من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب.

وفي هذا السياق أكد الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية تشجب وتدين بكل قوة العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخراً، مؤكداً أن المملكة تضع إمكاناتها فى خدمة مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالدور الذى تقوم به الجالية المصرية فى المساهمة فى مجالات التنمية المختلفة فى المملكة جنباً إلى جنب مع أشقائهم السعوديين، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

واختتم الملك سلمان حديثه بالتأكيد على مكانة مصر وأهمية دورها، مكرراً أهمية الحفاظ على التضامن بين مصر والمملكة لأن فيه خير العرب والمسلمين جميعاً.