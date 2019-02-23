مُتحدث الرئاسة ينشر صور استقبال السيسي للملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم :
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، بمطار شرم الشيخ، اليوم السبت.
وأجريت مراسم استقبال رسمية للعاهل السعودي عقب الوصول، وحرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد المرافق للملك سلمان.
كان العاهل السعودي وصل إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة "العربية - الأوربية"، والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد.
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