وزير الزراعة يفتتح معرض "أجري بيزنس" الدولي للإنتاج الحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات القطاع الزراعي في مصر، اليوم السبت، فعاليات معرض ومؤتمر (أجري بيزنس) الدولي للزراعة والإنتاج الحيواني، في دورته الخامسة بمشاركة 150 شركة.

وقال أبوستيت - خلال جولته بالمعرض - إن المعرض فرصة كبيرة يجب أن استثمارها في العديد من القطاعات المختلفة للنهوض بالزراعة والإنتاج الحيواني بمصر، مشيرا إلى أن الدولة أحدثت طفرة في إنتاج تقاوي المحاصيل، "لكن ما يؤرقنا هو تقاوي الخضروات وهو ما أطلقنا بشأنه البرنامج القومي لتقاوي الخضر، ولدينا تقاوي الأساس التي نستطيع من خلال لها خفض نسبة الـ98% من فاتورة الاستيراد".

كما تفقد وزير الزراعة ونائبته جناح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجناح المكتبة القومية الزراعية وجناح مركز البحوث الزراعية، واختتم جولته بتفقد جناح الجمعيات التعاونية بمحافظة مطروح والمتخصصة في إنتاج زيت الزيتون، وأثنى على حسن التنظيم والتنوع في حضور الشركات والإقبال الكثيف الذي شهده المعرض في دورته الخامسة.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للمعرض، إقبالا غير مسبوق من الباحثين والمستثمرين وأصحاب الشركات المشاركة والمزارعين، وسط حضور مكثف من قيادات القطاع الزراعي بمصر وأبطال الإنتاج في القطاعات المختلفة.

من جانبه، قال المنسق العام للمعرض ماهر الخضيري إنه من المنتظر أن تعقد خلال اليوم، العديد من الفعاليات والندوات العلمية المختلفة، والتي تبدأ بمناقشة "أزمة المياه ومنظومة الأمن الغذائي"، يحاضر بها الدكتور أشرف عمران، خبير الزراعة في مصر والعالم العربي.

كما تعقد ندوة لمناقشة مشروع المليون ونصف الميلون فدان كأحد أهم المشروعات القومية التحديات والإنجازات، ويحاضر فيها المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري المسئولة عن المشروع.

وتتم مناقشة التطبيقات العلمية في تكنولوجيا الزراعة المحمية، يحاضر بها الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمشروع الصوب الزراعية، ومستقبل زراعة الزيتون المكثف في مصر، ويحاضر بها المهندس محمود أبوسيف، خبير زراعة الزيتون في مصر.

ويختتم اليوم الأول للمعرض بندوة مهنية ستناقش نظم الزراعة بسبل الري الحديثة - مستقبل الزراعة في مصر - التصدير إلى إفريقيا، ويناقشها الدكتور محمود سعد والمهندس محمود الشرقاوي، الاستشاريان لنظم الري الحديثة، بالإضافة إلى فعالية حول رفع إنتاجية مزارع الموالح وتحسين جودة الثمار، والتي يحاضر بها، الدكتور وليد أبوبطه المدرس بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة.