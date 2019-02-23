قانونيون: قبول طعن الزمالك لحل اللجنة الأولمبية شكلي وليس موضوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، طعن رئيس الزمالك بشأن حل اللجنة الأولمبية وعدم قانونية المجلس الحالي، فيما قررت إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لجلسة 2 مارس المقبل.

وعلق طارق نجيدة المحامي، على القرار الصادر، بقوله إن "الإدارية العليا" تصدر قرار بقبول أي طعن مرفوع أمامها، حينما ترى أن الطعن جدير بالقبول، وعقب ذلك يتم نظر طلبات الطعن في جلسات تُحدد بمعرفة هيئة المحكمة.

وأضاف "نجيدة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صدور قرار بقول أي طعن -ومنهم طعن الزمالك- لا يعني أنه من الضروري صدور حكم لصالح مقيم الطعن، فكامل أوراق القضية والمستندات ومرافعة الدفاع -وفي بعض الأحيان تقرير هيئة مفوضي الدولة- تعد من الركائز التي تستند إليها هيئة المحكمة قبل إصدار الأحكام.

من جانبه قال طارق العوضي المحامي، إن قرار الإدارية العليا بقبول الطعون يتعلق بالجوانب الشكلية للطعن فقط، وليس له علاقة بالشق الموضوعي.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قبول الطعن شكلًا يعني أن كامل الأوراق والإجراءات المتعلقة به تكون في شكلها الطبيعي والقانوني ومن ثم يتم قبولها، دون أي ارتباط لذلك بموضوع الطعن.

ويعد ميعاد رفع الطعن للمحكمة الإدارية العليا، 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض وإما بعدم الاختصاص، ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بالجلسة ذاتها في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وجاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.