- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
ضبط قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالغربية، تخصص فى سرقة المساكن بإستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، والذي أقر بارتكاب 5 وقائع سرقة.
أكدت معلومات، وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "كريم م"، 31 سنة، مقيم بالمحلة، سبق ضبطه فى 5 قضايا "سرقة" بممارسة نشاطًا إجراميًا، فى مجال سرقة المساكن بمدينة المحلة، بأسلوب المفتاح المصطنع.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته فرد خرطوش ولفافة لمخدر الهيروين، والمفاتيح المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.
أقر المتهم بنشاطة الإجرامي فى مجال سرقة المساكن، باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات.
تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"خرطوش ومفتاح مصطنع".. الأمن العام يضبط "لص" المحلة بعد سرقة 5 منازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.