أخبار مصر | "مصر للدراسات الاقتصادية" يعقد ندوة عن أساسيات التداول في البورصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للدراسات الاقتصادية" يعقد ندوة عن أساسيات التداول في البورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ندوة بعنوان أساسيات التداول في البورصة، وألقت الدكتورة رانيا الجندى خبيرة أسواق المال، الضوء خلال الندوة على أنواع الاستثمار فى البورصة، ومهام شركات السمسرة وكيفية الدخول في هذا القطاع الحيوى. وجاءت الندوة بمشاركة الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي ونائب مدير المركز.