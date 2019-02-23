أخبار مصر | "المهندسين": انعقاد الجمعية العمومية العادية الأربعاء 6 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين": انعقاد الجمعية العمومية العادية الأربعاء 6 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي، النقيب العام، الجمعية العمومية العادية للمهندسين، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ومن المقرر أن جدول الأعمال يأتي كالأتي:

1.مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازات السنة الماضيه.

2.اعتماد ميزانية النقابة لعام2018.

3.اعتماد الموازنة عن السنة المقبلة 2019.

4.تعيين مراقب للحسابات وتحديد اتعابه.

5.النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين علي الأقل، وما يستجد من أعمال.

وقامت النقابة بالتنويه أن الحضور لأعضاء النقابة الذين قاموا بتسديد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتي نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية (اشتراك 2017).

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء من لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين، علي أن يتم عدد الحاضرين 300 عضو علي الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتي يكتمل النصاب القانوني، ولا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

وتتيح النقابة لأعضاء الجمعية العمومية تحصيل الاشتراكات حتي صباح يوم انعقاد الجمعية.

وكانت عقدت المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، جلسته برئاسة المهندس هانى ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، وبحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد الصندوق، والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد.

وشهدت الجلسة أجواء ايجابية، حيث أعتمد المجلس الاعلي للنقابة بالإجماع ميزانية 2018.

وقدم المهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، عرض لميزانية عام 2018 بفائض لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل حيث بلغ الفائض 178 مليون جنية، لافتا انه للمرة الأولى تقل المصروفات خلال العام الحالي عن مثيلاتها خلال العام الماضي برغم زيادة الأسعار وزيادة المرتبات، بالإضافة إلي أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائض أيضا.