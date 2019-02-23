أخبار مصر | مدد يا عرفات.. اختبار مفاجئ من درويش "الرفاعي" لوزير النقل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدد يا عرفات.. اختبار مفاجئ من درويش "الرفاعي" لوزير النقل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن جولة وزير النقل في محافظة المنيا مقتصرة على تفقد خطط سير عمل مشاريع الوزارة في عروس الصعيد فحسب، ولكن كان هشام عرفات على موعد مع اختبار مفاجئ حول علاقة المسؤول بالمواطن العادي، وهو اختبار نجح فيه وزير النقل بدرجة امتياز.

فبعدما أنهى الوزير جولته للاطمئنان على التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة وأثناء استعداده للانتقال لتفقد أعمال تطوير محطة سمالوط، استوقفه عم "سيد" أو كما يحب أن يناديه الناس بشيخ السادة الأشراف بمركز مغاغة، وهو رجل مسن حفر الزمن أثاره على وجهه الذي امتزج فيه حزن مجهول مع ابتسامة غطت أساريره؛ لكونه عائدا من رحاب سيدي أحمد الرفاعي في القاهرة، وبلهجة صعيدية أخذ يقص على الوزير قصة رحلة عودته من القاهرة حتى وصوله إلى المنيا، شاكيا له بعض الصعوبات التي تعرض لها، إضافة إلى إغلاق احد الطرق المؤدية إلى منزله.

الشكوى التي رد عليها عرفات في بساطة ممازحا إياه بأن سبب تعرضه لمشاكل في رحلة العودة ربما يعود إلى "زعل" سيدي الرفاعي من عم سيد، قبل أن يقترب منه الوزير فاتحا زراعيه ليحتضنه، ويقبل جبينه، وهو يخبره بأنه سيلبي رغبته أيا ما كانت، الأمر الذي نتج عنه تهلل وجه عم سيد من بساطة الوزير وظل يدعو له بالكثير من الخيرات.

المدهش أن رد فعل عرفات، جاء تلقائيا وبتواضع ندر أن نجده في كثير من الوزراء، خاصة وأن وزير النقل كان لا يعلم بوجود أي كاميرا تقوم بتصوير هذا اللقاء المفاجئ.

جدير بالذكر أن جولة وزير النقل في محافظة المنيا، شملت تفقد عدة مشروعات ضمن خطة الدولة لتنمية صعيد مصر، بحيث تشمل:

التشغيل التجريبي لكهربة برج إشارات مغاغة، ضمن مشروع كهربة إشارات بنى سويف أسيوط تمهيدا لافتتاحه، التابعة لخطة وزارة النقل الشاملة لتحديث نظم الإشارات لـ1100كم على كافة خطوط السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية 12.6مليار جنيه.

تطوير وأعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل وصرف طريق "المنيا ـ أبوقرقاص" الزراعي، بتكلفة 40.5 مليون جنيه وبطول13 كيلو متر، حيث أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الانتهاء من تطوير ورصف 9 كم ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وإضافة تطوير 3كم أخرى ليصل التطوير والرصف حتى مصنع ابوقرقاص بإجمالي 16كم.

كذلك طالب عرفات خلال زيارة سابقة لتفقده، من الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء منه في شهر ابريل القادم لتسهيل حركة التنقل بين المنيا وابوقرقاص، مضيفا أن الوزارة تسيير في اتجاهين متوازيين إنشاء طرق جديدة وصيانة وتطوير شبكة الطرق الحالية بما يخدم المواطن ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسيوط الغربي وتشمل المسافة من القاهرة حتى المنيا، والتي مخطط الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2020 -حسب بيان وزارة النقل.

حيث أن مشروع تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 230 كم وتكلفته الإجمالية 5.5 مليار جنيه، ويشمل المشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل الطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 الآخرين لباقي أنواع المركبات، كما يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالخرسانة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

وتضم الأنفاق المخصصة للدوران 4 حارات(2 حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، حيث مخطط ان يكون هذا الطريق طريقا حرا مثل طرق (القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائري الإقليمي)، وسيساهم في تفعيل التنمية لمدن الصعيد بتقوية محاور النقل الرئيسية وربطها ببعضها.

