مصر | كشف غموض سرقة 2 مليون جنيه و"كاميرا المراقبة" من شركة بكرداسة

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نجح رجال مباحث مركز شرطة كرداسة، في كشف غموض واقعة سرقة 2 مليون جنيه، وجهاز DVR "الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة" من إحدى شركات توزيع أخشاب المطابخ الكائنة بدائرة المركز، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، مفاده سرقة 2 مليون جنيه، وجهاز DVR "الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة" من إحدى شركات توزيع أخشاب المطابخ الكائنة بدائرة المركز.

وبتشكل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب السرقة كلا من سعيد م. د، 25 سنة، عامل سابق بالشركة، أحمد ع. إ،21 سنة، عامل بالشركة، إسلام ع. ح، 21 سنة، عاطل، حسن م. أ، 21 سنة، عاطل، محمد ع. م، 20 سنة، سائق توك توك، محمود أ. ع، 20 سنة، صاحب محل أدوات صحية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، من ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 1.823.875 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بارتكابهم الواقعة لعلم الأول والثاني باحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بها، وتخلصهم من جهاز "DVR" بإلقائه بمقلب قمامة بالطريق العام وإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.