مصر | "قتل وانتحار وإعدام".. نشرة الحوادث المسائية من "الخليج 365"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل وانتحار وإعدام".. نشرة الحوادث المسائية من "الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، أبرز الأحداث التى وقعت على مدار الساعات الماضية، والقضايا التي شهدتها أروقة المحاكم، والتي تشغل الرأي العام، وكانت كالتالي:

"جراج العمارة ومحاولة اغتصاب".. كواليس قتل طالبة بكرداسة و"البواب" لغز الجريمة



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن حارس العقار المتهم بقتل طالبة، وإلقاء جثتها بالطريق بدائرة مركز كرداسة.

"كان يمر بأزمة نفسية".. انتحار طالب شنقا في أوسيم



أقدم شاب على الانتحار، عن طريق شنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز أوسيم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

"معاينة المباحث" و"كاميرات المراقبة".. خيوط تكشف كواليس قتل "الجدة عزيزة" بإمبابة



أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن معاينة رجال مباحث قسم شرطة إمبابة، للجريمة المعروفة إعلاميا بـ قتل "الجدة عزيزة" كانت طرف الخيط لكشف ملابسات الواقعة.

مفاجأة حول تسجيلات أمن الدولة للمعزول محمد مرسي في 2011



تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".



للمرة الأولى.. ضابط يكشف بروفة حركة حماس لاقتحام الحدود المصرية في 2008



تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية". للمرة الأولى.. ضابط يكشف بروفة حركة حماس لاقتحام الحدود المصرية في 2008تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية". إحالة أوراق المتهمين في مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار للمفتي



قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود، إحالة المتهمين فى قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون إلى فضيلة المفتى.