الإثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم

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هلال - صورة أرشيفية
كشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر رمضان المعظم ستكون يوم الإثنين 6 مايو المقبل، موضحة أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة و4 دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 6 مارس "يوم الرؤية"، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعدُ، عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الخميس 7 مارس المقبل، المتمم لشهر جمادي الآخرة، وتكون غرة شهر رجب لعام 1440 هجريا، يوم الجمعة 8 مارس.
أما عن هلال شهر شعبان، فكشفت الحسابات الفلكية أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 رجب الموافق 5 أبريل، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما في محافظات جمهورية مصر
أما عن هلال شهر شعبان، فكشفت الحسابات الفلكية أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 رجب الموافق 5 أبريل، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح من 8 إلى 11 دقيقة، وتكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا يوم السبت 6 أبريل المقبل.
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وكانت دار الإفتاءِ قد أعلنت، استطلاعها هلال شهرِ جمادي الأولى لعام 1440 هجريا بعد غروب شمس يوم السبت 29 من شهر ربيع الثانى لعام 1440 هجريا الموافق 5 يناير لعام 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
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