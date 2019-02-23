الإثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم

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هلال - صورة أرشيفية

كشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر رمضان المعظم ستكون يوم الإثنين 6 مايو المقبل، موضحة أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة و4 دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 6 مارس "يوم الرؤية"، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعدُ، عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الخميس 7 مارس المقبل، المتمم لشهر جمادي الآخرة، وتكون غرة شهر رجب لعام 1440 هجريا، يوم الجمعة 8 مارس.

أما عن هلال شهر شعبان، فكشفت الحسابات الفلكية أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 رجب الموافق 5 أبريل، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما في محافظات جمهورية مصر